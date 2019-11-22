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22.11.2019 - 22:37 | | AA

Son bir haftada 1633 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan, son bir haftada 1633 düzensiz göçmenin yakalandığı, bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı bildirildi.

Son bir haftada 1633 düzensiz göçmen yakalandı

 

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 15-21 Kasım'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 47 olayda 1633 düzensiz göçmenin yakalandığı, bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı aktarıldı.

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