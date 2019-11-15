MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriSon bir haftada 1943 düzensiz göçmen yakalandı
15.11.2019 - 20:54 | | AA

Son bir haftada 1943 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan, son bir haftada 1943 düzensiz göçmenin yakalandığı, bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı bildirildi.

Son bir haftada 1943 düzensiz göçmen yakalandı

 

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 8-14 Kasım'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 61 olayda 1943 düzensiz göçmenin yakalandığı, bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı aktarıldı.

Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti... Tam 20 ton!

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti... Tam 20 ton!

POMEM 26. dönem başvuru sonuçları açıklandı! POMEM 26. dönem sınav giriş yeri sorgulama

POMEM 26. dönem başvuru sonuçları açıklandı! POMEM 26. dönem sınav giriş yeri sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Yemin ettiler

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Yemin ettiler

Töreristlere ait 3 sığınak imha edildi

Töreristlere ait 3 sığınak imha edildi

Sıradaki Haber