Son dakika...10. kara devriyesi tamamlandı!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Rasulayn-Kamışlı kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.
Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.
Devriye faaliyeti, 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.
Kağıthane’de bir esnafın dikkati dehşeti önledi... O anlar kameradaKağıthane'de yolda yürüyen anne ile çocuklarını freni boşalan kamyonun altında kalmaktan bir esnafın dikkati kurtardı. Kazada kamyonun altına sıkışan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılırken, yaşanan o dehşet anları ve vatandaşların kurtarmak için seferber olduğu anlara güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.