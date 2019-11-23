MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriSon dakika...10. kara devriyesi tamamlandı!
23.11.2019 - 13:21 | | AA

Son dakika...10. kara devriyesi tamamlandı!

Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların katılımıyla Fırat’ın doğusundaki Rasulayn-Kamışlı kesiminde yürüttüğü 10. kara devriyesi tamamlandı.

Son dakika...10. kara devriyesi tamamlandı!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Rasulayn-Kamışlı kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.

Devriye faaliyeti, 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

 

Kağıthane’de bir esnafın dikkati dehşeti önledi... O anlar kameradaKağıthane'de yolda yürüyen anne ile çocuklarını freni boşalan kamyonun altında kalmaktan bir esnafın dikkati kurtardı. Kazada kamyonun altına sıkışan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılırken, yaşanan o dehşet anları ve vatandaşların kurtarmak için seferber olduğu anlara güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yere düşen yaşlı adamın parasını çalan yankesici bıyığından yakalandı

Yere düşen yaşlı adamın parasını çalan yankesici bıyığından yakalandı

Sabriye Şengül kafes dövüşüne çıkacak | Sabriye Şengül kimdir?

Sabriye Şengül kafes dövüşüne çıkacak | Sabriye Şengül kimdir?

Son dakika...10. kara devriyesi tamamlandı!

Son dakika...10. kara devriyesi tamamlandı!

Seri katili güvenlik kamera kayıtları ele verdi

Seri katili güvenlik kamera kayıtları ele verdi

Sıradaki Haber