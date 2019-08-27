MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika! 11 ilde ve KKTC'de FETÖ operasyonu
27.08.2019 - 12:26| AA

Son dakika! 11 ilde ve KKTC'de FETÖ operasyonu

Çanakkale merkezli 11 ilde ve KKTC'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Son dakika! 11 ilde ve KKTC'de FETÖ operasyonu

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada, 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale'nin yanı sıra Gaziantep, Hatay, Ağrı, Kahramanmaraş, Niğde, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Hakkari ve Kırıkkale ile KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerden 9'unu gözaltına alan ekipler, diğer zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Gazi dedesinin protez gözüne "gözü" gibi bakıyorBalıkesir'in Erdek ilçesinde 79 yaşındaki Yalçın Tosun, Çanakkale Savaşı'nda gözünden yaralanarak gazi olan dedesinin protez gözünü pamukla kaplı kutuda özenle koruyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul Valiliği'nden düzensiz göçmen açıklaması: 16 bin 423 sevk

İstanbul Valiliği'nden düzensiz göçmen açıklaması: 16 bin 423 sevk

Kadın sürücü ve otizmli oğlunu trafikte sıkıştırmışlardı! Yakalandılar

Kadın sürücü ve otizmli oğlunu trafikte sıkıştırmışlardı! Yakalandılar

Son dakika! 11 ilde ve KKTC'de FETÖ operasyonu

Son dakika! 11 ilde ve KKTC'de FETÖ operasyonu

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller ne zaman?

Sıradaki Haber