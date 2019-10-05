05.10.2019 - 09:34 | | AA
Son dakika: 17 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde hava destekli operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 17 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 51 oldu.
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