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30.09.2019 - 14:54 | | DHA

Son dakika! 17 yaşındaki Zahide kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu

Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi'nde 17 yaşlarındaZahide A., kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu. Zahide A., çevredekilerin yardımıyla çağrılan bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika! 17 yaşındaki Zahide kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu

Olay, Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi Molla Gürani Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, adının Zahide A. olduğu öğrenilen kadın karnından silahla vurulmuş halde kaldırımda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Son dakika 17 yaşındaki Zahide kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu

Son dakika 17 yaşındaki Zahide kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu

Son dakika 17 yaşındaki Zahide kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu

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