31.12.2019 - 17:10 |
Son dakika... 2019 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi, 70 milyon hazineye devretti
Son dakika gelen bilgilere göre; Seksen milyon TL'lik 2020 Yılbaşı ikramiyesinin talihlisini bulmasına saatler kala, MPİ'nin 2019 Yılbaşı Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyesinin isabet ettiği '7615536' numaralı tam biletin sahibi parasını almadı. 70 milyonluk 2019 Milli Piyango ikramiyesi ise 365 gün kuralına bağlı olarak hazineye devretti.
Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 şüpheli yakalandıAnkara''da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları belirlenen Iraklı 5 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan; Suriye’deki çatışma bölgesinde çekildiği belirlenen görüntülerde DEAŞ’ın küçük yaştaki çocuklara bile silah eğitimi verdiği ortaya çıktı.