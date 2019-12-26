SON DAKİKA: 2020 AGİ belli oldu! Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu? İşte AGİ hesaplama tablosu

Son dakika haberleri geliyor. Asgari Ücret ve AGİ ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlarla paylaşılıyor. Çalışanların maaşlarını etkileyecek olan AGİ miktarı 2020 yılında kaç TL oldu? Çalışanların kademe - kademe ayrıldığı AGİ miktarları kişiden kişiye göre değişiyor. Evli bir çalışanan AGİ tutarı ile, bekar bir çalışanın AGİ tutarı eşit oranda olmuyor. Bundan dolayı AGİ hesaplama tablosu merakla inceleniyor.



Yeni yıl için 'AGİ kararı belli oldu mu?' arayışı artış göstermeye devam ediyor. AGİ zam oranları ne kadar oldu? Son dakika haberlerinde yer alan ve milyonların öğrenmek için sabırsızlandığı AGİ 2020 miktarı için heyecan artıyor. Aile geçindiren çalışanların ve bekar çalışanların AGİ miktarlarının oranları değişkenlik gösteriyor. Bir bekar çalışanın AGİ tutarı, evli ve çocuklu çalışandan daha düşük oluyor. Bekar işçinin AGİ tutarı 2019 yılında 191.88 lirayken, evli, eşin geliri olmayan 5 çocuklu çalışanın 2019 AGİ tutarı 326.15 lira olarak yatırılıyor.

AGİ 2020 NE KADAR? AÇIKLANDI!

Asgari Ücret 2 bin 324 TL oldu. AGİ 2020 tutarı ...

Yeni yılda bekarlar için AGİ 220,68 TL olacak



Evli ve eşi çalışmayan: 264, 82

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 297, 92

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 331, 03



Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 375, 17

AGİ 2019 YILINDA NE KADARDI?

Bekar : 191.88

Evli, Eşin Geliri Olan: 191.88

Evli, Eşin Geliri Olan, 1 Çocuk : 220.66

Evli, Eşin Geliri Olan, 2 Çocuk : 249.44

Evli, Eşin Geliri Olan, 3 Çocuk : 287.82

Evli, Eşin Geliri Olan, 4 Çocuk : 307.01

Evli, Eşin Geliri Olan, 4 Çocuk : 326.20

Evli, Eşin Geliri olmayan : 230.26

Evli, Eşin Geliri olmayan, 1 Çocuk : 259.04

Evli, Eşin Geliri olmayan, 2 Çocuk : 287.80

Evli, Eşin Geliri olmayan, 3 Çocuk : 326.15

Evli, Eşin Geliri olmayan, 4 Çocuk : 326.15

Evli, Eşin Geliri olmayan, 5 Çocuk : 326.15