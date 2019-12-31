SON DAKİKA: Amorti çıkan numaralar hangileri oldu? 2020 Amorti kazanan sayılar yayınlandı!

2019 bitti 2020'ye sayılı saatler kaldı. Bugün en çok gündem olan konu elbette Milli Piyango 2020 Yılbaşı Özel çekiliydi. Milyonlarca bilet satılırken çekiliş saati deyim yerindeyse iple çekildi.

Biraz önce haber kanalları canlı yayına geçerek amorti çekilişini verdi. Milyonlar ekran başına geçerek çekilişe şahitlik etti. Daha sonra ise büyük ikramiye tutarları için çekiliş başladı. Bilet satın alıp canlı yayını kaçıranlar ise anında amorti rakamlarına ulaşmak istedi. Vatandaşların sık sık

yönelttiği soru "Amorti çıkan numaralar hangileri?" oldu.

AMAORTİ NUMALARI BELLİ OLDU

4-8

Şimdi Milli Piyango İdaresi'nin tam listeyi geçmesi bekleniyor. Öte yandan bilet sorgulama sayfasının da aktif olması için bekleyiş sürüyor.

BİLET SORGULAMA MİLLİYET.COM.TR'DE OLACAK

Milli Piyango Yılbaşı Özel bileti alanlar bilet sorgulamasını MPİ'den yapabilecekleri gibi milliyet.com.tr'den de yapabilecekler. Bilet sorgulama sayfası

aktif olduğunda aşağıdaki linke tıklayınız.

MİLLİ PİYANGO AMORTİ VE BÜYÜK İKRAMİYE SORGULAMA

YILBAŞINDA AMORTİ DENİNCE...

Bildiğiniz üzere her sene yılbaşında milli piyango çekilişi olur ve büyük ikramiye dağıtılır. Milli piyango biletinin son rakamına göre milli piyango dairesi amorti ikramiye dağıtır. Bu amorti ikramiye ise aldığınız biletin parasına eşittir. Buradan anlayacağınız üzere biletinizdeki son rakam milli piyango çekilişindeki rakam ile aynı ise verdiğiniz biletin parasını almaya hak kazanırsınız ve ne kâr ne de zarar etmiş olursunuz. Sözcüğün tanımı tam da buradadır. Yani verdiğiniz parayı geri alıyorsunuz ve ne kâr ne de zarar etmiş oluyorsunuz. Yatırımınızı amorti etmiş oluyorsunuz.

HALK ARASINDA AMORTİ DENİNCE...

Amorti halk arasında çok sık kullanılan bir sözcük. Bir kafede otururken, yolda yürürken veya otobüsteyken duyabilirsiniz. Örneğin ev alan bir kimse evini kiraya verebilir. Burada ev sahibi evini yıllarca kiraya verecek olup aldığı kiraların evin fiyatı için ödediği parayı kaç senede karşılayacağı süresi amorti süresi olmaktadır. Yolda kredi kartı tanıtımı yapan insanlar da kredi kartı başvurusu almak için bu kelimeyi kullanır. Bu konuda yıllık kart aidatınızı kart ile kazandığınız puanlar ve hediyeler ile amorti edebilirsiniz gibi cümleler duyabilirsiniz...

TİCARİ TERİM OLARAK AMORTİ DENİNCE...

Günümüzde birçok insan bankadan borç almakta veya tahvil yolunu seçmektedir. Amortinin ticari terimi de burada devreye girer. Genel olarak tanımı şu şekilde yapılmaktadır: Bir kimsenin nakit olarak tahvilin tamamını birden ödemesi ve böylece faiz işlemesini önlemesi.

Amorti yapılırsa ticaret açısından önemli bir hamleye gidilmiş denebilir. Tahvili tamamen veya parça parça bir şekilde kapatma olduğu için tahvili olan kişiye avantaj sağlamaktadır. Sadece tahvil değil borcu olan kimse için de amortinin avantajları vardır. Var olan borcu parça parça bir şekilde kapatarak, borcu olan kişiye de rahat bir ödeme planı sunmaktadır. Borcu olan kişi için bu durum bir rahatlık yaratmaktadır ve borcunu kolay bir şekilde ödemektedir.