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25.09.2019 - 18:43 | | AA

Son dakika | 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2 Operasyonu"nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika | 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice kırsalında "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2 Operasyonu" düzenlendi.

Bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda 3 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes!Adıyaman’da, 3 ayrı ikamete girerek hırsızlık yapan kadın şahısların, kahkahalar atması pes dedirtti.
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