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31.10.2019 - 16:44 | | AA

Son dakika! 307 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin mazeret kararnamesiyle, 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti.

Son dakika! 307 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK 1. Dairesi, mazeret kararnamesine yönelik çalışmalarını tamamladı.

Buna göre, adli yargıda 256, idari yargıda 51 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Adalet Bakan Yardımcılığına getirilen Uğurhan Kuş'tan boşalan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Başsavcı Vekili Gökhan Şen görevlendirildi.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaçmaz ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.

Boş bulunan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İdris Kizir getirildi.

Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Mustafa Nafiz Acar ise Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı oldu.

Mazeret kararnamesinin ağırlıklı olarak hakim ve savcıların mazeret taleplerine ve boş bulunan yerlere göre hazırlandığı öğrenildi.

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