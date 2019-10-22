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22.10.2019 - 07:48 | | AA

Son dakika... 4 HDP'li ilçe belediye başkanının yerine kaymakam görevlendirildi

Diyarbakır'da Kayapınar, Kocaköy ve Bismil kaymakamları ile Van'da Erciş kaymakamı, belediye başkanvekili olarak görevlendirildi.

Son dakika... 4 HDP'li ilçe belediye başkanının yerine kaymakam görevlendirildi

Valilik'ten yapılan açıklamada, HDP'li Erciş Belediye Başkanı Çetin'in, Van 4 ve 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı anımsatıldı.

Çetin hakkında ayrıca Van ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma sürecinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, Çetin'in ilçedeki soruşturma kapsamında gözaltında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erciş Belediye Başkanı Yıldız çetin, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/1319 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden Bakanlığımızın 21 Ekim 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu Erciş Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

DİYARBAKIR'DA 3 HDP'Lİ BELEDİYEYE GÖREVLENDİRME

Terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan HDP'li Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.

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