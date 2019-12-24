MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Adana'da 4 ilçede şiddetli sağanak nedeniyle eğitime ara verildi!
ABONE OL
24.12.2019 - 09:52 | | AA

Son dakika... Adana'da 4 ilçede şiddetli sağanak nedeniyle eğitime ara verildi!

Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili olan sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Son dakika... Adana'da 4 ilçede şiddetli sağanak nedeniyle eğitime ara verildi!

Vali Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki ilk, orta ve lise ile dengi okulların kentte devam eden sağanak nedeniyle bugün için tatil edildiğini söyledi. Demirtaş, sağanağın etkisini artırarak sürmesinin beklendiği bilgisi üzerine eğitime ara verme kararı aldıklarını belirtti.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Adana'da kentte etkili olan sağanak sonucu oluşan su birikintileri hayatı olumsuz etkiledi. Kentte gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarında hasarlı kazalar meydana geldi.

Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte zorlanırken arıza yapan bir servis aracındaki yolcular bir süre mahsur kaldı. Ardından araçtan inen yolcular biriken su nedeniyle yolun karşısına geçmekte güçlük çekti. Merkez Yüreğir ilçesindeki bir okulun öğrencileri de binanın bulunduğu sokaktaki su birikintisi nedeniyle okula giremedi. Rögarlarda taşma meydana gelirken belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Ümraniye'de yanındaki kadını döven kişiye dayak kameradaÜmraniye'de yanındaki kadının saçını çekip tokat atan kişiye, yoldan geçen bir kişi müdahale etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ümraniye'de yanındaki kadını döven kişiye dayak kamerada

Ümraniye'de yanındaki kadını döven kişiye dayak kamerada

Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

Sıradaki Haber