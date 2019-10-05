Son dakika! 4 milyon ödülle aranıyordu! Öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca düzenlenen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

İnceleme sonucu teröristlerden birinin, aranan teröristler arasında 4 milyon lira ödülle kırmızı listede yer alan sözde Dersim saha sorumlusu "Çiçek Kurtalan" kod adlı Ayten Ene, diğer teröristin de 300 bin lira ödülle gri listede bulunan "Dilgeş" kod adlı Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 4 milyon TL ödülle Kırmızı Liste’de yer alan sözde Dersim saha sorumlusu Çiçek Kurtalan kod adlı Ayten Ene olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Dilgeş kod adlı Mehdi Kaplan olduğu tespit edilmiştir.