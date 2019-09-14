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14.09.2019 - 07:49 |

49 il ve KKTC'de büyük operasyon! 223 gözaltı kararı var

TRT Haber'in haberine göre, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de başlatılan operasyonda muvazzaf 223 astsubay için gözaltı kararı verildi.

49 il ve KKTC'de büyük operasyon! 223 gözaltı kararı var

Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, 223 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheli astsubayların 100'ü Kara Kuvvetleri, 41'i Hava Kuvvetleri, 32'si Deniz Kuvvetleri, 46'sı Jandarma ve 4'ü Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışıyor.

İstanbul merkezli operasyon 49 farklı il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı olarak yapılıyor. (TRT Haber)

Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
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