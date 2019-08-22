Son dakika | 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü kırsalında güvenlik güçlerince devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.