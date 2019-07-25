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25.07.2019 - 20:33| AA

Son dakika| 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Son dakika| 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli şekilde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi ve barınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu harekatta, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bu harekatın ardından bugün Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu.

 

Eşi ve oğlunu silahla vurarak öldüren adam tutuklandı.Olay önceki gece Çanakkale Lapseki ilçesindeki Bizimkiler Sitesi F Blok'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eşiyle tartışan Nevzat Aydoğdu (49), cinnet geçirdi. Öfkeli adam, silahını alarak eşi Fatma Aydoğdu'yu (40) 4 el, oğlu Enis Aydoğdu'yu (20) ise 1 el silahla ateş ederek öldürdü.
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