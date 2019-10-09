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09.10.2019 - 17:30 | | AA

Son dakika... 7 ilçede eğitime ara verildi

Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullar, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullar iki gün tatil edildi. Mardin’in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde Gaziantep Karkamış'ta da 1 gün süreyle okullar tatil edildi.

Son dakika... 7 ilçede eğitime ara verildi

 Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Bu arada, harekat dolayısıyla Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edildi.

Bu kapsamda, Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi.

MARDİN'DE 2 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Mardin’in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde 1 gün süreyle okullar tatil edildi.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Harekat sebebiyle Nusaybin ilçe merkezi Kızıltepe’nin Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde 1 gün olmak üzere okullar tatil edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Nusaybin merkez ilçemiz Kızıltepe Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde 10 Ekim 2019 tarihinde 1gün süreli okullar tatil edilmiştir” denildi.

KARKAMIŞ'TA DA OKULLAR TATİL

Gaziantep Karkamış'ta, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

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