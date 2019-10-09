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09.10.2019 - 23:35 |

Son dakika | 78 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik eden 78 kişiyle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Son dakika | 78 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya platformları ve muhtelif internet siteleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik eden paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı üzerinden Türkiye aleyhinde kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerinin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 kişi ile ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, "Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Faciadan dönüldü! Sinema salonunda yangınDenizli’nin Pamukkale ilçesinde sinemada çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Sabah olması nedeniyle kapalı olan sinemada maddi hasar oluştu.
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