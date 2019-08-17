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17.08.2019 - 14:02

Son dakika: 9 FETÖ üyesi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

9 FETÖ üyesi Muğla'nın Bodrum ilçesinden tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. 9 şüphelinin 6'sının FETÖ üyesi olmaktan arandığı, 3'ünün de yerel mahkemelerden ceza aldığı belirlendi.

Son dakika: 9 FETÖ üyesi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

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İstanbul'da şiddetli yağış! Meteoroloji'den uyarı geldiİstanbul'da akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağış başladı. Sağanak yağmur nedeniyle İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi. Şiddetli yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Ataköy'de alt geçit su altında kaldı, Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.
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