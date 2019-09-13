13.09.2019 - 11:00 | | DHA
Son dakika! ABD Büyükelçiliği'nden Diyarbakır'daki terör saldırısına kınama
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Diyarbakır’daki terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz.
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2 bin 500 yıllık! Gelen gitmek istemiyor...Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 2 bin 500 yıllık antik havuz, ziyaretçilerine tarihi bir atmosferde yüzme olanağı tanıyor. İçinde tarihi sütun ve mermer parçaları bulunan, yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuz, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.