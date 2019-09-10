ABD heyetinin Genelkurmay'daki temasları sona erdi, görüşmelere yarın devam edecek

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD askeri heyetinin, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na yaptığı ziyaret sona erdi.

Görüşmelere, yarın Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde devam edilecek.