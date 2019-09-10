10.09.2019 - 15:23| AA
ABD heyetinin Genelkurmay'daki temasları sona erdi, görüşmelere yarın devam edecek
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki temaslarını tamamladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD askeri heyetinin, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na yaptığı ziyaret sona erdi.
Görüşmelere, yarın Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde devam edilecek.
Polis affetmedi! Tam 705 TL cezaOlay, merkez Meram ilçesi Alakova Caddesi'nde meydana geldi. 42 C 0983 plakalı öğrenci servis otobüsünün sürücüsü, trafik ışığında bekleyen diğer araç sürücülerine aldırış etmeden, önce şerit ihlali yaptı ardından da kırmızı ışıkta yolun karşısına geçti. Servis sürücüsü hem kendisinin hem de diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye atarken, o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.