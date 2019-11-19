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19.11.2019 - 09:31 | | DHA

Son dakika... Açıklama bu kez MSB'den geldi! Örgüte üst üste darbe

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta jandarma, polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden ikisinin, sözde Cudi grubu sorumlusu 'Andok' kod adlı Mahmut Taş ile Silopi sözde sivil savunma birlikleri (YPS) sorumlusu 'Adil' kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu bildirildi. Öte yandan MSB'den de yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

Son dakika... Açıklama bu kez MSB'den geldi! Örgüte üst üste darbe

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK/KCK terör örgütünde sözde Cudi grubu sorumlusu 'Andok' kod adlı Mahmut Taş ile Silopi YPS sorumlusu 'Adil' kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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