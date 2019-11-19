Son dakika... Açıklama bu kez MSB'den geldi! Örgüte üst üste darbe

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK/KCK terör örgütünde sözde Cudi grubu sorumlusu 'Andok' kod adlı Mahmut Taş ile Silopi YPS sorumlusu 'Adil' kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.