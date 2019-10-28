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28.10.2019 - 13:45 | | AA

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, terörist Ferhat Abdi Åžahin için harekete geçti

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶rist elebaÅŸÄ±larÄ±ndan "Mazlum Kobani" kod adlÄ± Ferhat Abdi Åžahinâ€™in tutuklanma talebini iÃ§eren iade talepnamesi dosyasÄ±nÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na iletti.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, terörist Ferhat Abdi Åžahin için harekete geçti

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK elebaÅŸÄ±larÄ±ndan "Mazlum Kobani" kod adlÄ± Ferhat Abdi Åžahin'e iliÅŸkin Ã§Ä±karÄ±lan kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenin ardÄ±ndan, Åžahin'in iadesine iliÅŸkin giriÅŸimde bulunuldu.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, terÃ¶rist Åžahin'in tutuklanmasÄ± talebini iÃ§eren iade talepnamesi hazÄ±rlandÄ±.

Ä°ade talepnamesi dosyasÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na iletildi.

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Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶rist Ferhat Abdi Åžahin iÃ§in harekete geÃ§ti

Ä°ADE TALEBÄ°NÄ°N GEREKÃ‡ESÄ°

TerÃ¶rist elebaÅŸÄ± "Mazlum Kobani" kod adlÄ± Ferhat Abdi Åžahin'in ABD'den iadesine iliÅŸkin talepnamede, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma veya yÃ¶netme" ve "devletin birliÄŸini ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozma" suÃ§larÄ± yer aldÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/PYD/YPG elebaÅŸÄ±larÄ±ndan ve Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten ile uluslararasÄ± seviyede aranan Ferhat Abdi Åžahin'in, ABD'ye giriÅŸ yapmasÄ± halinde tutuklanmasÄ±na yÃ¶nelik talep, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca daha Ã¶nce ABD makamlarÄ±na iletildi.

Ã‡alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda ayrÄ±ca Åžahin'in, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma veya yÃ¶netme" ve "devletin birliÄŸini ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozma" suÃ§larÄ±ndan Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda ABD'den iadesine yÃ¶nelik iade talepnamesi de hazÄ±rlandÄ±.

Ä°ade talepnamesi ve ekleri, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile Amerika BirleÅŸik Devletleri ArasÄ±nda SuÃ§lularÄ±n Geri Verilmesi ve Ceza Ä°ÅŸlerinde KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± YardÄ±m AnlaÅŸmasÄ±" hÃ¼kÃ¼mleri gereÄŸince Ferhat Abdi Åžahin'in tutuklanmasÄ±nÄ± ve TÃ¼rkiye'ye iade edilmesini teminen diplomatik kanaldan ABD makamlarÄ±na iletilmek Ã¼zere bugÃ¼n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderildi.

Ankara 5. Sulh Ceza HakimliÄŸince 2015'te hakkÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan yakalama kararÄ±nda, 1967 Afrin doÄŸumlu Åžahin'in, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olmasÄ±, uzun sÃ¼redir yakalanamamasÄ± dikkate alÄ±narak yokluÄŸunda tutuklanmasÄ±na hÃ¼kmedilmiÅŸti.

Hareket halindeki ambulanstan yola düÅŸtüAÅŸÄ±rÄ± alkol aldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla hastaneye nakledilen kiÅŸi, hareket halindeki ambulanstan çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken yola düÅŸtü. O anlar, ambulansÄ±n arkasÄ±nda hareket eden araçtan görüntülendi.
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