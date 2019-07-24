MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika... Peş peşe gelen ölümlerin ardından Adana'da büyük operasyon
24.07.2019 - 09:24| AA

Son dakika... Peş peşe gelen ölümlerin ardından Adana'da büyük operasyon

Adana’da sahte alkol operasyonu! 3 ton 280 litre etil alkol, çeşitli hacimlerde 432 şişe ve 90 litre sahte içki ele geçirildi.

Son dakika... Peş peşe gelen ölümlerin ardından Adana'da büyük operasyon
Adana'da sahte içki operasyonu
Adana'da sahte içki operasyonu
Adana'da sahte içki operasyonu
Haberin Tüm Fotoğrafları

Adana’da düzenlenen "metil alkol" operasyonunda 3 ton 280 litre etil alkol, çeşitli hacimlerde 432 şişe ve 90 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 12 kişinin ölümüne neden olan metil alkol zehirlenmeleri üzerine kaçak alkol satışı yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 500 polisin katılımıyla kent merkezindeki 116 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada, 3 ton 280 litre etil alkol, çeşitli hacimlerde 432 şişe ve 90 litre sahte içki, 134 adet içki yapımında kullanılan aroma, 30 litre gliserin, 2 alkol üretiminde kullanılan derece ölçer, hazırlanan alkolleri şişelemek için kullanılan huni, çok sayıda içki şişe kapağı ve etiketi, 500 paket kaçak sigara, 3 pompalı tüfek, bir mavzer tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, kontrolleri yapılan bandrollü 600 şişe etil alkolden numune alarak analize gönderdi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sarıyer'de otomobilin motosikletliye çarptığı kaza kameradaSarıyer'de bir otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Ateşi belirtileri ve tedavi işlemi

Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Ateşi belirtileri ve tedavi işlemi

6 aylık bebeğiyle 2 çocuğunu evde bırakıp gezmeye gitti

6 aylık bebeğiyle 2 çocuğunu evde bırakıp gezmeye gitti

1 hafta arayla 2 motosikleti çaldılar!

1 hafta arayla 2 motosikleti çaldılar!

YKS tercihi nasıl yapılır? Üniversite tercih işlemleri ne zaman bitecek?

YKS tercihi nasıl yapılır? Üniversite tercih işlemleri ne zaman bitecek?

Sıradaki Haber