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26.11.2019 - 10:42 | | İHA

Son dakika... Adana'da deprem!

Adana'nın Kozan ilçesinde, richter ölçeğine göre, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... Adana'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 10.31'de merkez üssü Kozan ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6,9 kilometre derinlikte olan depremin, Kozan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

Kozan ilçesinde önceki gün de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

 

 

Metrobüs durağına şaşırtan asansörKüçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'nda girişi olmadığı için çalıştırılmayan asansör nedeniyle engelliler zor anlar yaşıyor. Durağa gelen engelliler ya geri dönmek ya da duyarlı vatandaşların kendilerine yardım etmesini beklemek zorunda kalıyor.
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