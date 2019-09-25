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25.09.2019 - 07:47 | | DHA-İHA-AA

Son dakika... Adana'da polis otobüsüne bombalı saldırı

Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını söyledi.

Son dakika... Adana'da polis otobüsüne bombalı saldırı
Adana'da polis otobüsüne bombalı saldırı
Adana'da polis otobüsüne bombalı saldırı
Adana'da polis otobüsüne bombalı saldırı
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Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis ile çevrede bulunan 4 kişi yaralandı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sıranda el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi. Yaralılardan birinin polis, 4 kişinin ise çevredeki vatandaşlar olduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Yaralıların sağlık durumları çok iyi. Vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere başvurdu. Polisimizin de herhangi sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.

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