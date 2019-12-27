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27.12.2019 - 20:20 |

Son dakika | Adana'da sel felaketinde son durum: Zarar görenlere bin lira yatırıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldığını bildirdi.

Son dakika | Adana'da sel felaketinde son durum: Zarar görenlere bin lira yatırıldı

Çelik, "Tarım alanlarında 123 bin 151 dekar tarım alanı su altında. Bu suların çekilmesini bekliyoruz. Bu sular çekildikten sonra oradaki hasar da tespit edilerek vatandaşımızın zararının tazmin edilmesi için gerekli adımlar atılacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının okullarda oluşan zararın giderilmesi için 500 bin lira ödenek sağladığını belirten Çelik, "Böylece zarar gören okullarda eğitim öğretimde aksamaya yol açmadan faaliyetin devam etmesi için gereken tedbirler alınmıştır." diye konuştu.

Son dakika | Adanada sel felaketinde son durum: Zarar görenlere bin lira yatırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçti.
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