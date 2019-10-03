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03.10.2019 - 17:36 | | DHA

Adliyeyi karıştıran kavga! Sandalyeler havada uçtu

İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası kavga çıktı.

Adliyeyi karıştıran kavga! Sandalyeler havada uçtu

 

İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, "Hakaret" ve "Silahla tehdit" davasının tarafları, duruşma çıkışı adliyenin C -1 katında birbirlerine girdi. Davanın ardından duruşmadan çıkan taraflar, adliyenin metro yönüne çıkışı olan katın koridorunda birbirlerine girdi. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olaylarda iki kişinin kafasından yaralandığı öğrenildi. Kavgaya polisin müdahalesiyle sona erdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi

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