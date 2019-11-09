09.11.2019 - 14:54 | | DHA
Son dakika... Ağrı'da teröristlere ağır darbe! Sayı 15'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, Ağrı kırsalında 7 Kasım'da etkisiz hale getirilen 8 teröristle birlikte devam eden operasyonda toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
TEM'de hareketli dakikalar! Polis aracını çalıp kaçtıİstanbul Başakşehir’de polis ekibi, TEM Otoyolu’ndan cezaevine 17 yaşındaki bir suçluyu götürdüğü esnada sivil polis arabasına öndeki araçtan parça sıçradı. Olaya bakmak için inen polisin boşluğundan yararlanan şüpheli, sivil polis aracını alarak kaçtı. Polis, Avcılar ilçesinde aracı bırakıp kaçan suçluyu arıyor.