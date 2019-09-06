Son dakika... Akdeniz'de korkutan deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Antalya'nın Alanya ilçesinin 62,56 kilometre açığında, saat 11.59'da, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, denizin 33.90 kilometre derinliğinde meydana geldi. Alanya'nın yanı sıra Antalya kent merkezinde hissedilen depremde herhangi bir hasara neden olmadı.
Telefon satıcısına 'batarya' dayağı kameradaİstanbul’da bir şahıs, telefonunu tamir ederken bataryasını çaldığı iddiasıyla telefon bayisini iki arkadaşıyla beraber bastı. Saldırgan şahıslar tarafından darp edilen esnaf yüzünden ve elinden yaralandı. Dükkandaki darp anları güvenlik kameralarına yansıdı.