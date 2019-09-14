14.09.2019 - 18:36 | | AA
Son dakika | Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 18.02'de 7,98 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin merkez üssünün, Muğla'nın Marmaris ilçesine 184 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
12 yıl sonra eli titremeden yemek yediDenizli'de, 12 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası sinir dokusu hasar gören ve ellerinin titremesinden dolayı kaşık tutmakta zorluk çeken hasta, sosyal medyadan paylaşılan videosun bir doktorun izlemesinin ardından ücretsiz yapılan ameliyatla yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.