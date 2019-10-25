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25.10.2019 - 10:30 |

Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem!

Gelen bir son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz'de bir deprem daha meydana geldi. 

Dün gece Muğla'nın Dalaman ilçesinin 19.35 kilometre açığında yaşanan 4.6'lık depremden sonra bölgede depremler olmaya devam ediyor. 

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem, 10.13'te meydana geldi

Merkes üssü Dalaman açıkları olan depremin büyüklüğü 3.5 iken derinliği 5 kilometre olarak hesaplandı.

 

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