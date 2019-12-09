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09.12.2019 - 02:53 | | AA

Son dakika | Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | Akdeniz'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.41'de Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 33 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Genç kıza cinsel organını gösteren o sapık yakalandıİstanbul Ataşehir'de, otomobilinin içerisindeyken yoldan geçen eski basketbolcu D.Ç. adlı kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşıp, cinsel organını göstererek onu taciz ettiği iddia edilen sürücü gözaltına alındı. Taciz edilen D.Ç.'nin, çektiği o anları gösteren cep telefonu görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak tepki gördü.
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