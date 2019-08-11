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11.08.2019 - 10:11| AA

Son dakika... Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 10.02'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 6.18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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