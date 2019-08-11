Son dakika... Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 10.02'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 6.18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırıAvusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı