Son Dakika: Amorti sonuçları (rakamları) belli oldu! 2020 Yılbaşı Çekilişi amorti sorgulama ekranı Milliyet'te aktif!

AMORTİ HANGİ RAKAMLARA ÇIKTI?

İşte amorti çıkan rakamlar: 4 - 8

31 Aralık 2019 Salı akşamı Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Son dakika amorti sonuçlarını araştıran bilet sahipleri, biletinde amorti tutacak mı merakla araştırıyor. Yeni yıl için büyük hayaller kuran ve geleceğini düşünen vatandaşlar, milli piyango yılbaşı bileti alarak kendine şans tanıdı. Çeyrek, yarım veya tam milli piyango bileti alanlar, amorti sonuçlarında çıkan rakamları öğrenmek istiyor. 2020 Yılbaşı özel çekiliş biletini sorgulama ekranından sorgulayabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından duyurulan amorti sonuçları, biletinize tuttuğu durumda bilet fiyatınızı size iade edecek. 2020 Milli Piyango çekilişinde bu yıl hangi rakamlar amorti sayıldı? Kazanan rakamları merak edenler, bir an önce sonuçları öğrenmek için can atıyor. 2020 Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçlarını milliyet.com.tr adresi üzerinden kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Milli Gazetesi internet sitesi üzerinden 'Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama sayfası' üzerinden 2020 Yılbaşı çekiliş sonuçlarına kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. Çeyrek, yarım veya tam biletinizdeki yer alan numaraları, Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgula sayfasına yazarak biletinizin sonuç durumunu öğrenebilirsiniz. Biletinizin son rakamından amorti kazanıp-kazanmadığınızı anlayabilirsiniz. Çeyrek, yarım, tam biletinizde amorti rakam tuttuğu takdirde, bilet fiyatınızı herhangi bir resmi milli piyango şubelerinden iade alabilirsiniz. Milli Piyango biletinizi vererek, bilet fiyatınızı geri alabilirsiniz. Amorti rakam tuttuğunda bilet çeyrek ise 20 TL, yarım bilet ise 40 TL, tam bilet ise 80 TL size ödenmiş oluyor.





Amorti:

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.