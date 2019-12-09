Açıköğretim sınav yerleri belli oldu. Hafta sonu uygulanacak olan AÖF sınavları için giriş yerleri elektronik ortamda erişime açıldı. Sınava girecek adayların sınav giriş belgelerini ve kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi ara sınavları 14-15 Aralık tarihinde yapılacak. İki gün sürecek olan sınavlar iki oturumda gerçekleşecek. Sabah oturumları 09.30'da başlarken öğleden sonraki oturumlar saat 14.00'te başlayacak. Her ders için öğrencilere 30 dakika süre verilecek.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü bugün saat 13:30'dan itibaren aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından ​alabilirler.

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