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22.12.2019 - 18:40 | | DHA

Son dakika | Ankara için valilikten uyarı geldi! Pazartesi ve salı günü...

Gelen son dakika bilgisine göre Ankara'da 23 - 24 Aralık tarihlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Ankara Valiliği'nden son dakika yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir.soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur.

Son dakika | Ankara için valilikten uyarı geldi! Pazartesi ve salı günü...

Ankara Valiliği, kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiğini açıklayarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara' da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.

İŞTE 23 - 24 ARALIK HAVA DURUMU RAPORU

Son dakika | Ankara için valilikten uyarı geldi Pazartesi ve salı günü...

 

Son dakika | Ankara için valilikten uyarı geldi Pazartesi ve salı günü...

 

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