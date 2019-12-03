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03.12.2019 - 09:40 | | AA

Son dakika... Ankara'da büyük operasyon! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Öte yandan Balıkesir merkezli 7 ilde de düzenlenen operasyonda 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ankara'da bir diğer FETÖ soruşturmasında da 25'i aktif görevde 36 jandarma personelinden 18'i gözaltına alındı.

Son dakika... Ankara'da büyük operasyon! Gözaltılar var

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün sivil yapılanmasına yönelik  soruşturma çerçevesinde, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 20 şüpheliden  11'inin yakalandığı, diğer 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların Ankara  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdüğü  belirtildi.

BALIKESİR

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün "Hava Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması" ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8'i  muvazzaf, 4'ü açığa alınmış 12 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi  hakimlikçe tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında, ardışık arama yöntemiyle  ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 8'i muvazzaf, 4'ü açığa alınmış  12 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Şüpheliler, 26 Kasım'da  Balıkesir'in yanı sıra Ankara, Adana, Yozgat, Diyarbakır, Batman ve Malatya'da İl  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

 

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