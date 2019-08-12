MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika... Ankara'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
12.08.2019 - 16:53| İHA

Son dakika... Ankara'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Ankara Kuzey Çevre Yolu'nda bir minibüsün de karıştığı kazada 16 kişi yaralandı.

Son dakika... Ankara'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Ankara'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Ankara'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Ankara'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Haberin Tüm Fotoğrafları

Edinilen bilgiye göre, Ankara Kuzey Çevre Yolu Pursaklar mevkii girişinde, belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden 37 SK 695 plakalı, içinde çocukların da olduğu 16 yolcu bulunan minibüs, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsteki yolcular araç dışına savruldu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre kazada yaralanan 16 kişinin 4'ünün çocuk olduğu öğrenildi. İlk müdahaleleri yapılan 13 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, 3 yolcu ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

 

Malatya'da aileler arası bıçaklı kavga: 5 yaralıMalatya'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Canan Karatay'dan bomba çıkış: Beynimiz çalışmasın diye...

Canan Karatay'dan bomba çıkış: Beynimiz çalışmasın diye...

Ortadan kaybolan genç kız 9 gün sonra bulundu

Ortadan kaybolan genç kız 9 gün sonra bulundu

Okullar ne zaman açılacak? Yeni ara tatiller ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak? Yeni ara tatiller ne zaman?

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 12 Ağustos...

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 12 Ağustos...

Sıradaki Haber