MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriAnkara'da FETÖ operasyonu! 34 kişi yakalandı
25.11.2019 - 09:30 | | DHA

Ankara'da FETÖ operasyonu! 34 kişi yakalandı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 34'ü gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ operasyonu! 34 kişi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 46 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi' olduğu iddia edilen şüphelilerden 34'ü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

25 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem25 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

3 yaşındaki kızını vuran baba serbest bırakıldı

3 yaşındaki kızını vuran baba serbest bırakıldı

Chefs' Arena başlıyor! Batuhan Piatti Zeynioğlu kimdir?

Chefs' Arena başlıyor! Batuhan Piatti Zeynioğlu kimdir?

Efsane Cuma nedir? Efsane Cuma ne zaman bitiyor?

Efsane Cuma nedir? Efsane Cuma ne zaman bitiyor?

Haberler peş peşe geldi! 93 kişi yakalandı

Haberler peş peşe geldi! 93 kişi yakalandı

Sıradaki Haber