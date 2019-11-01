MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika... Ankara'da servis aracı devrildi!
01.11.2019 - 15:11 | | DHA

Son dakika... Ankara'da servis aracı devrildi!

Ankara'da, kanser tarama testinden dönenleri taşıyan otobüsün, kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 31 kişi yaralandı.

Son dakika... Ankara'da servis aracı devrildi!
Kanser tarama testi dönüşünde kaza: 31 yaralı
Kanser tarama testi dönüşünde kaza: 31 yaralı
Kanser tarama testi dönüşünde kaza: 31 yaralı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Kaza saat 14.00 sıralarında Ankara ile Bala ilçesi arasındaki yolda meydana geldi. Bala'da yaşayan kadınları Ankara'da kanser tarama testine götüren Çankaya Belediyesi'ne ait otobüs, testin ardından dönüş için yola çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DM 0124 plakalı Çankaya Belediyesi'ne ait otobüs, dönüş yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, 25'i kadın, 3'ü çocuk, 2'si hemşire ve şoför ile birlikte 31 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler ile vatandaşlar yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri de ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da servis aracı devrildi! İlk belirlemelere göre 30 yaralı varAnkara-Bala kara yolunda, Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Payitaht Abdülhamid 94. bölümde neler olacak? Sarayda veba salgını...

Payitaht Abdülhamid 94. bölümde neler olacak? Sarayda veba salgını...

Üniversiteliye tacizden aranıyordu! 12 gün sonra...

Üniversiteliye tacizden aranıyordu! 12 gün sonra...

'Babam' diyerek sarılıp ağladı! İşlediği suç ise korkunç...

'Babam' diyerek sarılıp ağladı! İşlediği suç ise korkunç...

Sevgili Geçmiş 2. bölümde Cemal, Cahide'yi çileden çıkarıyor! Sevgili Geçmiş oyuncu kadrosu

Sevgili Geçmiş 2. bölümde Cemal, Cahide'yi çileden çıkarıyor! Sevgili Geçmiş oyuncu kadrosu

Sıradaki Haber