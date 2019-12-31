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31.12.2019 - 13:22 | | DHA

Son dakika... Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 şüpheli yakalandı

Son dakika gelen bilgilere göre; Ankara''da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları belirlenen Iraklı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 şüpheli yakalandı

Ankara Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, yabancı uyruklu 5 kişinin, örgüt ve örgütün çatışma bölgeleri ile irtibatlarını belirledi.

İstihbari çalışmalarda örgütün infaz görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan şüphelilerin, 'yalnız kurt' tarzı eylem için silah ve malzeme temini arayışı içinde oldukları da belirlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da "DEAŞ silahlı terör örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 5 Irak uyruklu şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler yakalanmıştır" denildi.

Kartal’da istinat duvarının çökme anı kameradaKartal Yakacık’ta sitenin otoparkında istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesi ve araçların çukura düşme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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