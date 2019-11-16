Son dakika | Antalya'da korkutan deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin verilerine göre, saat 21.14'te, merkez üssü Antalyanın Elmalı ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 53.54 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre ilçede hasar oluşmadı.

Kandilli Rasathanesi, Merkes üssü Bozhüyük Elmalı olan depremin şiddeti 4.4, derinliğini ise 69.5 km olarak açıkladı.





Öte yandan Doğu Akdeniz'de 22.14'te 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 26.2 km.