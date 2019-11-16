Son dakika | Antalya'da korkutan deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin verilerine göre, saat 21.14'te, merkez üssü Antalyanın Elmalı ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 53.54 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre ilçede hasar oluşmadı.
Kandilli Rasathanesi, Merkes üssü Bozhüyük Elmalı olan depremin şiddeti 4.4, derinliğini ise 69.5 km olarak açıkladı.
Öte yandan Doğu Akdeniz'de 22.14'te 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 26.2 km.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.