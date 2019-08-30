Son dakika | Antalya'da tur otobüsü devrildi: 1 kişi öldü 28 kişi yaralandı

İzmir'den Antalya'ya gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 54 PN 888 plakalı otobüs, Akseki-İbradı kara yolunda Üzümdere mevkisinde şarampole devrildi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı ve otobüste sıkışanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Alanya, Akseki, Manavgat'taki hastanelere sevk edilen yaralılardan 10'unun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Akseki-İbradı yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi, Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otobüstekilerin, İbradı'nın Ormana Mahallesi'ne düzenlenen geziye katılmak için yola çıktığı öğrenildi.