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22.12.2019 - 17:10 | | DHA

Son dakika... Arnavutköy'de orman yangını

Arnavutköy'de çıkan orman yangınında 1 dönümlük alan yandı. Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangının, madde bağımlılarının yaktığı ateşin lodosun etkisiyle sıçramasıyla çıktığı üzerinde duruluyor.

Son dakika... Arnavutköy'de orman yangını
Arnavutköy'de orman yangını
Arnavutköy'de orman yangını
Arnavutköy'de orman yangını
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Yangın, saat 16.45 sıralarında Hacımaşlı yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgede oturanların dumanları görüp durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yükselen alevlere müdahalede bulunarak yangını kısa sürede söndürdü. Ormanda 1 dönümlük alan yandı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, yangının madde bağımlılarının yaktığı ateşin lodosun etkisiyle sıçramasıyla çıktığı üzerinde duruluyor.

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