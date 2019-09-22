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22.09.2019 - 16:28 | | DHA

Son dakika... Atatürk Havalimanı'na metro seferleri valilik ve belediyenin aldığı kararla durdu

İstanbul Valiliği ve İBB'nin aldığı karar ile Atatürk Havalimanı metro istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın risk oluşturması nedeniyle durduruldu.

Son dakika... Atatürk Havalimanı'na metro seferleri valilik ve belediyenin aldığı kararla durdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Valiliği, ortaklaşa aldıkları kararla kalabalığın risk oluşturduğu gerekçesiyle Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu'na yolcu taşımacılığını durdurdu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulmuştur. Lütfen duyurularımızı takip ediniz" denildi.


Son dakika... Atatürk Havalimanına metro seferleri valilik ve belediyenin aldığı kararla durdu

 

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