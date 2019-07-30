30.07.2019 - 09:28| AA
Son dakika... Avaşin ve Metina'da terör örgütüne darbe! Etkisiz hale getirildiler
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Metina'dan yurt içine sızmaya çalışan 2 teröristin hudut birliklerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Metina'dan yurt içine sızmaya çalışan 2 terörist hudut birliklerince etkisiz hale getirildi." denildi.
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