MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika... Avaşin ve Metina'da terör örgütüne darbe! Etkisiz hale getirildiler
30.07.2019 - 09:28| AA

Son dakika... Avaşin ve Metina'da terör örgütüne darbe! Etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Metina'dan yurt içine sızmaya çalışan 2 teröristin hudut birliklerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... Avaşin ve Metina'da terör örgütüne darbe! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Metina'dan yurt içine sızmaya çalışan 2 terörist hudut birliklerince etkisiz hale getirildi." denildi.

Apartman kapısını sıkıca tuttu, böyle yakalattıİstanbul Esenyurt'ta evinin kapısında yakaladığı hırsızlık şüphelisi hamile kadınları sokak sokak takip eden bir kadın, apartmana saklanan şüpheliler kaçmasın diye, polis ekibi gelene kadar kapıyı elleriyle sıkı sıkıya tuttu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, karakola götürdükleri şüphelilerden birisinin aranmasının olduğunu belirledi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da dehşet anları! Yola atlayan çocuğu otobüs ezdi, annesi yol ortasında bayıldı

İstanbul'da dehşet anları! Yola atlayan çocuğu otobüs ezdi, annesi yol ortasında bayıldı

Parktaki taciz iddiasına mahalleli dayağı

Parktaki taciz iddiasına mahalleli dayağı

Kırıntılar filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kırıntılar filmi konusu ve başrol oyuncuları

AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

Sıradaki Haber