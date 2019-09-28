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28.09.2019 - 14:37 | | DHA

Son dakika... Avcılar'da 3 bloktan oluşan bina için tahliye kararı!

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen deprem ardından Avcılar'da yapılan incelemelerde bir bina için daha tahliye kararı verildi. 3 bloktan oluşan, zeminde işyerleri ve dershane bulunan büyük binada bulunanlara ev ve işyerlerini tahliye etmeleri için yarın akşama kadar süre tanındı.

Son dakika... Avcılar'da 3 bloktan oluşan bina için tahliye kararı!

Avcılar Belediyesi Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan masaya yapılan başvuru sayısı 300'e yaklaştı. Oluşturulan 18 ekip ihbar edilen binaları tek tek incelemeyi sürdürüyor. Bu binalar arasında bulunan Merkez Mahallesi'ndeki Cami Sokak üzerindeki 3 bloktan oluşan Öncel Apartmanı'nda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Doğan ve imar müdürlüğü görevlileri mühendislerle birlikte inceleme yaptı.

İnceleme sonunda 1999 depreminde risk oluşturduğu görülen ve güçlendirme çalışması yapılan Öncel Apartmanı'nın birbirine bitişik, yanında çocuk parkı bulunan A, B ve C bloklarının bodrumundaki kolon ve kirişlerde hasar bulunduğu belirlendi. Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri bunun üzerine aralarında dershanenin de yer aldığı çok sayıda işyeri bulunan bodrum katı ile birlikte 9 katlı binanın tahliye için yarın akşama kadar süre verildi. Bu sürenin ardından binanın mühürleneceği ifade edildi.

Balıkesir'de FETÖ operasyonu2011 yılında yapılan polislikte yükselme sınavlarında FETÖ'cüler tarafından sınav soruları verilerek komiser yardımcılığına yükselen 7 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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