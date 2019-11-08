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08.11.2019 - 15:16 | | DHA

Son dakika... Avcılar'da çocuğun ölümüne yol açan servis şoförü tutuklandı

İstanbul Avcılar'da 9 yaşındaki Eylül'ün ölümüne sebep olan servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika... Avcılar'da çocuğun ölümüne yol açan servis şoförü tutuklandı

Avcılar'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olun servis aracı sürücüsü, Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edilmişti.

Servis şoförü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheli, "Kasten öldürme" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca okul idaresinin olayda kusuru olup olmadığının da soruşturulduğu öğrenildi.

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